Euro-2025: les Bleues s'imposent en Suède grâce à Wendie Renard

L'équipe de France, emmenée par l'incontournable Wendie Renard de nouveau titulaire après sa blessure et plus inspirée, s'est imposée contre la Suède (1-0) mardi à Göteborg et prend le large dans son groupe de qualifications de l'Euro-2025.

En attendant le match entre les Irlandaises et les Anglaises, les Bleues, avec six points, s'envolent en tête du groupe, tandis que la Suède est troisième (1 point).