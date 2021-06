Euro: Ronaldo, buteur record parmi les nations

Cristiano Ronaldo au panthéon du football de sélections: personne n'a marqué plus de buts pour son pays que l'attaquant portugais, qui a égalé mercredi à l'Euro le record du monde établi par l'Iranien Ali Daei, inscrivant ses 108e et 109e buts en sélection.

Depuis ses débuts avec la Seleçao en 2003, Ronaldo a enchaîné les apparitions en équipe nationale (178 avec celle de mercredi), les parcours plus ou moins satisfaisants en phase finale, et les buts, toujours plus de buts, jusqu'à égaler la marque impressionnante de l'ancienne star de l'Iran, établie au tournant des années 2000.

Un moment historique célébré devant les gradins combles de la Puskas Arena de Budapest, où 60.000 personnes peuvent prendre place à chaque match dans le seul stade dépourvu de jauge sanitaire de cet Euro.

La superstar portugaise (36 ans), qui n'avait jamais marqué contre la France lors de ses six confrontations précédentes, a frappé deux fois, à chaque fois sur penalty (31e, 60e). Au passage, cela fait de lui le meilleur buteur de cet Euro avec 5 buts après son doublé inaugural contre la Hongrie (3-0) puis son but lors de la défaite face à l'Allemagne (4-2).

- Devant Platini -

Beau joueur, Ali Daei avait prévenu qu'il serait "ravi" si Ronaldo battait son record car selon lui, le Portugais est l'"un des trois" grands footballeurs de l'histoire (il ne se compte pas au rang de ces trois-là: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Diego Maradona).

"Les records sont faits pour être battus", disait Daei à l'agence Khabar Online en 2018. "J'ai beaucoup de respect pour Ronaldo. Il est un si grand joueur qu'il n'est pas nécessaire de faire ses louanges."

Pour établir son record, Daei avait notamment réussi un quintuplé contre le Sri Lanka (7-0) en 1996 et quatre quadruplés, dont un contre Guam dans un des matches les plus prolifiques de l'histoire des qualifications à une Coupe du monde: 17-0 en 2000!

Ronaldo, lui, a souvent choisi les plus grands stades et les plus belles affiches pour faire trembler les filets, ce qui met encore plus en perspective son total de buts.

Et les records, les uns après les autres, continuent de tomber en sa faveur, dans une folle course en avant qu'il entretient depuis des années avec son plus grand rival et alter ego, l'Argentin Messi.

- Vers un sixième Ballon d'Or? -

Devenu le premier joueur à disputer cinq Euros différents, le gardien espagnol Iker Casillas ayant été retenu pour cinq tournois sans forcément jouer, Ronaldo a marqué à chacune de ces cinq éditions.

Et il a aussi décroché un autre record en début de tournoi: avec son doublé inaugural contre la Hongrie, déjà à Budapest, il est devenu l'unique meilleur buteur de l'histoire du tournoi (14 buts à ce jour), laissant derrière lui Michel Platini et ses 9 buts.

Le record atteint mercredi est un nouveau jalon dans la carrière internationale émaillée d'honneurs du Portugais, qui a notamment remporté l'Euro-2016 et la Ligue des nations 2019 avec la Seleçao.

En club aussi, "CR7" ne s'arrête jamais: il a encore été sacré meilleur buteur de Serie A cette saison (29 buts avec la Juventus) et reste également le meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue des champions, la plus prestigieuse des coupes d'Europe de clubs (134 buts), qu'il a remportée à cinq reprises.