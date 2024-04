Foot: Cinq choses à savoir sur Arne Slot, en discussion avec Liverpool

En trois saisons à la tête de Feyenoord (son deuxième club après avoir dirigé AZ Alkmaar), Slot s'est bâti la réputation d'un entraîneur audacieux, adepte d'un football spectaculaire mais efficace, capable de hausser le niveau de ses jeunes joueurs à l'image de son modèle... Pep Guardiola. "Les joueurs sont toujours très bons sous les ordres du manager de City alors qu'ils semblaient moins performants avec leurs coaches précédents", avait notamment indiqué Slot, 45 ans, au journal Algemeen Dagblad fin 2023. Récemment, la presse britannique l'a déjà surnommé Slot le "Pep Guardiola néerlandais" en raison de son style offensif très pressant, très apprécié des fans de Feyenoord. A la différence de Guardiola, Slot évolue cependant toujours avec un véritable numéro 9 et ne modifie jamais son schéma en 4-2-3-1

. Courir plus que l'adversaire

Arne Slot a acquis la réputation d'un manager insistant sur l'impact physique de ses joueurs. "Au Feyenoord, je dis à mes joueurs: vous devez vous créer quatre fois plus d'occasions que votre adversaire et travailler deux fois plus dur", avait-il déclaré au Algemeen Dagblad. "Dans tous les matches que nous avons gagnés cette saison, nous voyons dans les données que nous avons couru 20 ou 30% de plus que l'adversaire. Dans les matches que nous n'avons pas gagnés, nous n'avons couru que trois ou six pour cent de plus.