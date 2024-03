Foot: Marquinhos a repris l'entraînement avec le PSG

Le Brésilien, qui n'a pu jouer avec sa sélection pendant la trêve internationale, a manqué six matches depuis sa blessure le 17 février contre Nantes, notamment celui contre la Real Sociedad en huitième de finale retour de Ligue des champions et dimanche contre Reims (2-2) en L1.

Le capitaine du Paris Saint-Germain Marquinhos, touché à un tendon d'Achille depuis plusieurs semaines, a participé à l'entraînement collectif mercredi et jeudi, a indiqué à l'AFP une source au sein du club.

Le défenseur pourrait être apte dimanche (20h45) contre l'Olympique de Marseille et mercredi contre Rennes en demi-finale de Coupe de France.

"Il n'y a rien de très inquiétant, ni de grave. Il aurait pu jouer contre la Real Sociedad mais tant qu'il ne sera pas à 100%, il n'y aura pas besoin de prendre de risques", avait indiqué l'entraîneur du PSG Luis Enrique en conférence de presse le 12 mars.

Touché à l'ischio en mars, Marco Asensio n'a pas pu non plus être appelé en sélection espagnole. Paris doit faire également avec les absences longue durée de Presnel Kimpembe et Milan Skriniar.