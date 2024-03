Foot: Mbappé affirme n'avoir "rien à annoncer" concernant son avenir

L'attaquant et capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé a refusé de se prononcer sur son avenir et de confirmer son départ du PSG en fin de saison, vendredi à Lyon à la veille du match amical France-Allemagne, assurant qu'il n'avait "rien à annoncer".

Selon une source proche du dossier, Mbappé a pourtant indiqué début février aux dirigeants parisiens qu'il quitterait le club de la capitale l'été prochain, à la fin de son contrat, sept ans après son arrivée à Paris. Le Real Madrid est le grandissime favori pour accueillir le champion du monde 2018.

"On est dans un sprint final, engagé dans toutes les compétitions. L'idée de faire le triplé (L1, Coupe de France, Ligue des champions, ndlr) est beaucoup plus importante que la question de savoir si je vais rester ou pas. Il y a des matches importants qui arrivent, on est concentré sur ça, je mets toute mon énergie et toutes mes forces dans ça", a également affirmé Mbappé.

Egalement questionné sur son envie de participer aux Jeux Olympiques à Paris cet été, l'attaquant a de nouveau clamé son intérêt tout en répétant qu'il n'était pas maître de sa décision, entre les mains de son futur employeur.