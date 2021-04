Âgé de 19 ans, ce jeune joueur anglais met un terme à sa carrière après une mystérieuse blessure (vidéo)

L'histoire de Bobby Copping est incroyable. Ce jeune défenseur central de 19 ans à peine a annoncé jeudi qu'il mettait un terme à sa carrière. Un choix dicté par un problème médical récurrent qui intrigue profondément.

Bobby Copping n'est plus joueur de football. Le défenseur anglais de 19 ans était pourtant sous contrat à Peterborough United, club de D3 anglaise. Mais il ne pouvait plus continuer à jouer après avoir été victime de deux blessures à la tête, dont l'origine reste aujourd'hui un mystère.

Tout a commencé en juillet dernier, lors de la pré-saison de son club. A l'entraînement, Copping a sauvé un ballon de la tête sur un centre aérien. Dès sa retombée, il a senti que quelque chose n'allait pas. "Dès que j'ai touché le ballon, je suis devenu presque aveugle", témoigne Copping à Sportbible. "Je ne voyais plus rien. J'ai malgré tout voulu continuer, même si je ne voyais rien. J'ai même fait un exercice de course dans la foulée", explique-t-il ensuite.

Mais les choses se sont empirées en quelques minutes. Victime d'horribles maux de tête, engourdi de la moitié de son corps, Copping est finalement pris en charge par le staff médical. Dans la salle de physio, il a vécu un enfer. "Je ne voyais qu'une toute petite partie de chaque personne. C'était à ce point là. J'ai littéralement perdu la vue ! Je me sentais mal, avec le pire mal de tête de ma vie", détaille le joueur.

Devant la situation, le jeune homme a été emmené à l'hôpital. Il y subira une batterie d'examens et sera hospitalisé pendant quatre jours. Mais il a finalement reçu le feu vert pour revenir à la maison et reprendre le football. Il était malgré tout observé par le staff médical, qui n'avait toujours aucune idée de ce qu'il s'était passé.

Les semaines passent et Copping ne ressent plus rien. "J'ai pensé que ce n'était qu'un ballon qui m'avait heurté au mauvais endroit", raconte-t-il. Mais cela reviendra finalement en novembre, alors qu'il s'apprêtait à débuter son premier match contre Cambridge, après quelques montées intéressantes.

"A l'échauffement, j'ai vécu la même chose, de nouveau en jouant un ballon de la tête. J'ai de nouveau perdu toute vision. J'avais un marteau dans la tête. Le staff n'a pris aucun risque, a appelé une ambulance et m'a ramené à l'hôpital", témoigne Bobby Copping, encore ému par ces mésaventures.

Des pertes de mémoire

Après de nombreux échanges, il a été décidé de ne plus jouer au football. Le tout pour ne prendre aucun risque sur sa santé à long terme. Mais si l'on ne sait pas ce qu'il s'est passé, les dégâts sont visibles dans la vie du jeune homme.

"J'ai des problèmes de mémoire.. Je ne sais pas si c'est à court terme ou si c'est à cause de ces blessures. Mais je perds ma mémoire à court terme", raconte Bobby Copping. "Si vous me demandez ce que j'ai fait ces derniers jours, je serai incapable de vous répondre. Un des physios m'a dit que je lui avait déjà affirmé être né en 1001. Et j'y croyais !".

Il ressent encore des grosses migraines de temps en temps, mais vit mieux maintenant qu'il n'a plus de football. Il a par contre reçu des témoignages de plusieurs joueurs, dont Harry Kane, qui lui a envoyé son maillot, ou Reece James, qui lui a demandé son numéro pour pouvoir passer un coup de téléphone pour l'encourager. A côté de cela, il a créé sa fondation pour sensibiliser à l'importance de la santé mentale.