Gerard Pique aurait trompé Shakira avec la mère d'un de ses coéquipiers: d'où vient la fausse rumeur qui enflamme internet?

C'était l'un des couples les plus emblématiques du monde du sport et de la chanson : Gerard Pique et Shakira sont officiellement séparés. Selon les rumeurs, la chanteuse aurait surpris le père de ses deux enfants en train de la tromper.

La nouvelle a fait exploser internet et très vite, tout le monde a voulu connaître l'identité de la femme qui a remplacé la chanteuse colombienne dans le cœur du footballeur.

Dans ce genre d'histoires, des rumeurs sortent très vite et sont souvent non-fondées, mais relayées en masse parce qu'elles paraissent incroyables.

C'est le cas de la plus populaire d'entre elles : Pique aurait trompé sa femme avec la mère d'un de ses coéquipiers, le jeune Gavi (17 ans).

Comme le rapportent les journaux Marca et The Mirror, cette rumeur (aussi cocasse puisse-t-elle paraître) est fausse.

C'est un autre journal espagnol, El Periodico qui a été le premier a annoncer la séparation des deux stars, le 31 mai. Ils ont dit que Shakira avait surpris Pique en train de la tromper avec une jeune femme blonde qui était encore étudiante, et même hôtesse, elle a 20 ans et son nom n'a pas été précisé.

Selon Marca, la fausse nouvelle selon laquelle Pique a trompé Shakira avec la mère de son coéquipier Gavi est venue de Turquie. Un journaliste nommé Melih Esat aurait lancé la rumeur sur son compte Twitter. Une rumeur que nos confrères qualifient de "mensonge".

Le tweet a eu un "effet boule de neige" et la nouvelle a déchaîné les internautes qui se sont régalés de cette nouvelle presque trop drôle pour être vraie.