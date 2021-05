Gianluigi Buffon quittera la Juventus à la fin de la saison

Gianluigi Buffon a annoncé à beIN Sports qu'il quittera la Juventus cet été.

"Mon avenir est clair. Cette belle et très longue expérience avec la Juve prendra fin définitivement cette saison. Soit j'arrête de jouer, soit je trouve une situation qui m'incite à jouer ou à vivre une expérience de vie différente et je la prendrai en considération. Je pense que j'ai tout donné pour la Juve. J'ai tout reçu. Nous avons atteint la fin d'un cycle", a confié le gardien de but italien de 43 ans.

Après une saison au Paris Saint-Germain, il était retourné en Italie pour jouer le rôle de doublure de Wojciech Szczesny.