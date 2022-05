Hallucinant: Mario Balotelli marque cinq buts en un match dont un coup du foulard somptueux (vidéo)

Au moment où on l'avait presque oublié, Mario Balotelli refait parler de lui. Âgé de 31 ans, l'attaquant international italien évolue désormais à l'Adana Demirspor, en D1 turque.

L'ancien attaquant de l'Inter Milan, de Manchester City, de l'OGC Nice ou encore de l'Olympique de Marseille s'est fait remarquer de fort belle manière ce dimanche, à l'occasion de la 38ème et dernière journée de Süper Lig, lors de laquelle son équipe a écrasé Goztepe sur le score de 7-0.

Avec cinq buts marqués en un seul match, la prouesse était déjà magnifique, mais l'Italien a ajouté sa touche personnelle en inscrivant un but magistral dans sa série. Enchaînement de passements de jambes, feinte, coup du foulard et but.

Une action magique dont on ne se lasse pas.