"Il n'apporte rien": une légende de Manchester United démolit Wout Weghorst

Hier, Manchester United s'est incliné face à West Ham (1-0) à l'occasion de la 34e journée de Premier League. Une défaite qui tombe mal puisque les Red Devils voient Liverpool revenir à 1 seul petit point, avec un match de plus. Ce qui signifie qu'il y a un risque que Liverpool prive MU de la 4e place, et donc de la Ligue des Champions. Certes, le club mancunien a encore son destin entre ses mains, mais un tel faux pas ne sera plus toléré.

Les observateurs cherchent déjà à tirer des conclusions suite au match de ce dimanche. Rio Ferdinand, légendaire défenseur de Manchester United, pense avoir trouvé un coupable : Wout Weghorst. En effet, le buteur néerlandais a été titularisé à la position de numéro 10 (milieu offensif axial), un poste qui n'est pas le sien et auquel il n'a pas brillé, que du contraire.