Italie: la Juventus et l'AC Milan restent dos à dos

La Juventus Turin et l'AC Milan, surclassés cette saison par l'Inter Milan, ne sont pas parvenus de se départager (0-0) samedi lors de l'affiche de la 34e journée du Championnat d'Italie.

La Juve s'est créée les occasions les plus franches, notamment sur un coup franc de Dusan Vlahovic (45+2) et une double occasion de Filip Kostic et de Danilo (50e).