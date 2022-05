José Mourinho est à part: la Roma remporte la première Conference League de l'histoire

La première édition de la Conference League a été remportée par l'AS Rome mercredi à Tirana. Les Romains l'ont emporté un but à zéro face à Feyenoord.

Après un début de match d'une grosse intensité, les deux équipes se sont calmées et ont lancé un round d'observation, jusqu'à la demi-heure de jeu où Nicolo Zaniolo recevait un ballon dans la surface et piquait le ballon au-dessus de Justin Bijlow (32e). Feyenoord peinait à se montrer dangereux mais une frappe lointaine de Orkun Kokcu arrivait tout droit sur Rui Patricio qui laissait s'échapper mais captait en deux temps (41e).

Après une première mi-temps en demi-teinte, Feyenoord s'est montré plus à son avantage en deuxième période. Dès l'entame de la deuxième mi-temps, Grenot Trauner a dévié un corner sur le poteau romain (47e). Les Rotterdamois ont réclamé une faute de main mais l'arbitre et l'assistance vidéo ne bronchaient pas. Quelques minutes plus tard, Tyrell Malacia a décoché une frappe violente depuis l'extérieur de la surface mais Patricio a dévié le cuir sur son poteau (50e).

La prochaine occasion était à mettre sur le compte de la Roma mais la frappe de Jordan Veretout était sauvée par Bijlow (73e).Les Néerlandais poussaient pendant la fin de la rencontre mais sans jamais parvenir à égaliser. Les Romains remportent donc la toute première Conference League de l'histoire et Jose Mourinho devient le premier entraineur de l'histoire à remporter la Ligue des Champions, l'Europa League et la Conference League.