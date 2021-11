José Mourinho fait un pari avec une pépite de 18 ans: buteur, il va recevoir un très joli cadeau (vidéo)

José Mourinho veut gâter Felix Afenaa-Gyan. La jeune promesse romaine de 18 ans a fait une entrée au jeu plus qu'impressionnante hier face au Genoa. Il a en effet renversé l'adversaire à lui seul, en parvenant à inscrire un doublé, dont une frappe à distance absolument somptueuse.

Et l'entraîneur portugais va honorer un pari qu'il avait lancé à son joueur. "J'avais promis à Felix que s'il disputait un bon match ce soir, je lui achèterais une paire de chaussures qu'il adore. Mais elle coûte presque 800 euros. Il a marqué deux buts. Demain, je lui achète", a lancé le Special One sur DAZN après cette victoire importante. Un peu moins d'argent, mais beaucoup de bonheur en perspective pour Mourinho. Et pour Afenaa-Gyan.