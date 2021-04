Visage fermé, marche difficile, coup dans le mur: les images de De Bruyne qui inquiètent les Diables Rouges (vidéo)

Depuis hier, les Diables Rouges et Manchester City retiennent leur souffle. En cause, la blessure de Kevin De Bruyne, véritable pilier des deux équipes, sorti hier contre Chelsea. Le milieu de 29 ans s'est tordu la cheville et n'a pu continuer. Sa cheville est bien gonflée et City se prépare à devoir se passer de lui dans les prochaines semaines.

Les images du retour au vestiaire de De Bruyne ne sont pas rassurantes. On le voit rentrer seul, en boitant, vers les vestiaires. Furieux, il passe sa colère en tapant contre le mur, visiblement conscient qu'il y avait quelque chose de sérieux. Des examens médicaux sont prévus ce dimanche pour connaître la nature exacte de la blessure, mais selon le Laatste Nieuws, ce sont les ligaments qui seraient touchés, sans que l'on ne connaisse la gravité.

Reste à croiser les doigts à moins de deux mois de l'Euro 2020...