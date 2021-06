Coup dur pour Mbappé et Neymar: les deux joueurs passeront à côté des Jeux Olympiques

L'attaquant vedette du Paris SG Neymar ne fera pas partie de l'équipe du Brésil qui tentera de conquérir une seconde médaille d'or consécutive aux Jeux de Tokyo. En revanche, Daniel Alves, 38 ans, a été convoqué pour apporter une touche d'expérience aux Espoirs de la Seleçao.



Le défenseur parisien Marquinhos, qui, comme Neymar, a décroché le titre olympique à Rio de Janeiro en 2016, ne fait pas non plus partie de la liste du sélectionneur André Jardine. Daniel Alves, qui évolue au Sao Paulo FC après avoir collectionné les titres au FC Seville, à Barcelone, au PSG et à la Juventus, n'est pas dans le groupe de la sélection principale qui dispute actuellement la Copa América au Brésil, en raison d'une blessure au genou. Mais André Jardine espère qu'il sera remis à temps pour les débuts de la Seleçao olympique aux Jeux à Tokyo, le 22 juillet, contre l'Allemagne, adversaire malheureux des Brésiliens lors de la finale de 2016 à Rio.

Notez que, plus tôt dans la semaine, la France a également confirmé que Kylian Mbappé n'en sera pas non plus, malgré les demandes répétées du joueur du PSG.