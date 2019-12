L'Argentin Ezequiel Lavezzi met un terme à sa carrière: "Je dis au revoir à la période la plus magnifique de ma vie"

L'international argentin Ezequiel Lavezzi (51 sélections, 9 buts), figure du Paris SG des années Zlatan Ibrahimovic, a annoncé vendredi sa retraite sportive à 34 ans, tirant un trait sur "la période la plus magnifique" de sa vie.



En fin de contrat au Heibei Fortune, en Chine, le vice-champion du monde 2014 a fait connaître sa décision dans un message posté sur Internet, accompagné par des photos le présentant sous le maillot de San Lorenzo, Naples ou encore Paris. Ces années sur les terrains d'Argentine, d'Europe et de Chine ont été "marquées par des moments uniques et beaucoup de souvenirs qui resteront dans mon coeur pour toujours", a-t-il écrit. "Je serai toujours reconnaissant envers ceux qui sont restés à mes côtés tout au long de ce voyage. C'est avec beaucoup de joie que je dis au revoir à la période la plus magnifique que la vie m'a offerte", dit-il encore. Lavezzi a joué plus de trois ans pour la formation de Qinghuangdao qui avait fait de lui, à son arrivée en février 2016, le joueur le mieux payé de la planète avec un salaire estimé à 53 millions d'euros sur 23 mois, selon les révélations de Mediapart dans le cadre des "Football Leaks". Avant son exil doré, le "Pocho" a évolué entre 2012 et 2016 avec le PSG (22 buts), en étant l'un des lieutenants de la superstar Ibrahimovic. En sélection, aux côtés de Lionel Messi, il a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 mais a perdu la finale de la Coupe du monde en 2014 face à l'Allemagne.