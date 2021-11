L'entraîneur du Werder Brême soupçonné d'avoir utilisé un faux certificat de vaccination

Nos confrères allemands du journal Bild annonce que "des enquêtes contre l'entraîneur du Werder Brême (Markus Anfang, ndlr) ont été ouvertes en raison de l'utilisation présumée d'un faux certificat de vaccination."

Toujours selon nos confrères, Markus Anfang a assuré à ses employeurs qu'il était complètement vacciné et qu'il conteste les accusations. "Comme tout autre citoyen doublement vacciné, j'ai reçu mes deux doses de vaccin dans un centre de vaccination officiel et j'ai obtenu l'autocollant approprié sur le carnet de vaccination jaune. Je l'ai ensuite fait numériser à la pharmacie et j'ai naturellement supposé que tout serait en ordre. J'espère vivement que le sujet s'éclaircira rapidement", a déclaré Anfang dont les propos sont relayés par Bild.