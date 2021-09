L1: des derbies partout avant le choc PSG-Lyon

Mal classés, Strasbourg et Metz s'affrontent dans le derby de l'Est vendredi en ouverture de la 6e journée de Ligue 1, marquée par d'autres duels de voisins, Lens-Lille samedi puis Nice-Monaco et Angers-Nantes dimanche, avant le choc Paris SG-Lyon en clôture.

Les Strasbourgeois, giflés le week-end dernier par l'OL (3-1), et les Messins, domptés par Troyes (2-0), abordent sans certitudes cette confrontation au stade de la Meinau, où les Grenats espèrent décrocher enfin leur première victoire de la saison.

Autre confrontation entre clubs à la peine, un duel des vieilles gloires cabossées oppose samedi soir Saint-Etienne (19e) et Bordeaux (20e), deux équipes également en quête d'un premier succès.

Ailleurs, d'autres derbies sont au menu puisque le champion lillois se déplace chez son voisin lensois samedi après-midi, après avoir retrouvé un peu d'optimisme avec une performance encourageante en Ligue des champions mardi contre Wolfsburg (0-0).

De son côté, Nice, en pleine forme, reçoit dimanche Monaco, en plein doute, dans un derby de la Côte d'Azur programmé sans public à l'Allianz-Riviera, frappée d'un huis clos disciplinaire après les incidents du match Nice-Marseille.

Mal en point en L1 avec quatre points et une seule victoire, Monaco joue déjà gros chez son voisin niçois (4e) juste après son match de Ligue Europa jeudi contre le Sturm Graz.

Et une question se pose ce week-end: les clubs français engagés en Coupes d'Europe risquent-ils d'avoir laissé des plumes dans ces confrontations continentales ? Certains, comme le PSG et l'OL, ainsi que l'OM et le Stade Rennais, s'affrontent mutuellement, ce qui devrait en principe les placer à égalité de chances.

Premier avec 4 points d'avance, cinq victoires pour zéro défaite, le Paris Saint-Germain va tenter de prolonger son échappée belle en clôture dimanche (20h45) avec la réception de Lyon, septième (8 points), dans un match qui verra peut-être le trio Messi-Neymar-Mbappé aligné pour la première fois sur un terrain français.

Le deuxième du championnat, Angers, toujours invaincu, espère pour sa part faire chuter une équipe de Nantes qui a déjà perdu trois matches en cinq rencontres (dimanche, 15h00).

A 17h00 le même jour, Marseille, actuellement sur la troisième marche du podium (10 points) accueille Rennes, onzième et opposé cette semaine à Tottenham en Ligue Europa Conférence.

Programme de la 6e journée de Ligue 1 :

Vendredi:

(21h00) Strasbourg - Metz

Samedi:

(17h00) Lens - Lille

(21h00) Saint-Etienne - Bordeaux

Dimanche:

(13h00) Nice - Monaco

(15h00) Reims - Lorient

Clermont - Brest

Troyes - Montpellier

Angers - Nantes

(17h00) Marseille - Rennes

(20h45) Paris SG - Lyon

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Paris SG 15 5 5 0 0 16 5 11

2. Angers 11 5 3 2 0 9 2 7

3. Marseille 10 4 3 1 0 10 5 5

4. Nice 9 4 3 1 0 10 0 10

5. Lens 9 5 2 3 0 10 7 3

6. Clermont 8 5 2 2 1 9 9 0

7. Lyon 8 5 2 2 1 8 8 0

8. Lorient 8 5 2 2 1 7 7 0

9. Montpellier 7 5 2 1 2 11 9 2

10. Reims 6 5 1 3 1 6 6 0

11. Rennes 5 5 1 2 2 3 6 -3

12. Lille 5 5 1 2 2 7 11 -4

13. Troyes 4 5 1 1 3 5 7 -2

14. Nantes 4 5 1 1 3 3 5 -2

15. Strasbourg 4 5 1 1 3 7 11 -4

16. Monaco 4 5 1 1 3 3 7 -4

17. Metz 3 5 0 3 2 6 10 -4

18. Brest 3 5 0 3 2 6 10 -4

19. Saint-Etienne 3 5 0 3 2 5 9 -4

20. Bordeaux 2 5 0 2 3 5 12 -7