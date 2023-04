L1: Lens joue son avenir européen mais garde confiance

A peine remis d'une grande déconvenue, Lens joue gros dans la course à l'Europe dans les prochaines semaines. Mais les Sang et Or l'assurent, leur confiance "n'est pas atteinte" avant de recevoir Monaco, samedi (21h00) lors de la 32e journée de Ligue 1.

Il y a une semaine, les Artésiens rêvaient d'une victoire face au Paris SG, qui les aurait rapprochés à trois points du club de la capitale. Battus 3-1 au Parc des princes, ils se retrouvent à 9 points du leader et, surtout, ont laissé s'envoler tout espoir de titre.