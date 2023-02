L1: Lyon-Lens, deux dynamiques et deux méthodes différentes

Lyon (9e) et Lens (3e), qui s'affrontent dimanche (20h45) en clôture de la 23e journée de Ligue 1, appliquent des méthodes différentes: l'OL mise beaucoup sur les jeunes, le RCL plutôt sur l'expérience.

De plus, lors du dernier mercato, Lyon a fait le pari de changer beaucoup de choses, tandis que Lens a continué à se renforcer tout en misant sur la stabilité.

. Lyon compte sur ses jeunes et ses recrues

L'OL, qui vise une place européenne, vient de prendre sept points sur neuf en Ligue 1 et s'est replacé à six longueurs du sixième, Lille. Par ailleurs, les Gones ont écarté les Nordistes en Coupe de France mercredi pour décrocher leur billet pour les quarts de finale, où ils recevront Grenoble (L2).

"Actuellement, on sent que ça passe mieux. La semaine se passe mieux, l'entraînement se passe mieux. Ça sourit, ça rigole. C'est quelque chose qui m'intéresse. Entraîner, c'est déjà difficile. Si vous entraînez avec des états d'esprit et des attitudes corporelles difficiles..." a souligné Laurent Blanc.

Le technicien, arrivé sur le banc début octobre en remplacement de Peter Bosz, commence à tirer le meilleur de son effectif, qui a été très chamboulé durant le mercato d'hiver.

"Nous avons modifié notre effectif et pas qu’un peu avec six départs. C’est énorme. C'est compensé par trois arrivées et deux disponibles actuellement. On a dans nos têtes un schéma préférentiel mais c’est l’effectif qui détermine le schéma. Il faut parfois rectifier certaines choses. Car le collectif est le plus important", a-t-il rappelé.

L'entraîneur rhodanien s'appuie par ailleurs de plus en plus sur ses jeunes joueurs, qui se sont fait une place dans l'effectif.

"Il faut que les jeunes de 18-19 ans soient en concurrence. Et je trouve qu’à mon arrivée, il y avait trop peu de concurrence. Si à 18 ans on est sûr de jouer, ce n’est pas bon. (Malo) Gusto est blessé. On remplace un jeune de 20 ans par un autre jeune de 17 ans. Où est le problème ? Vive la jeunesse !", a affirmé Blanc.

. Lens mise sur l'expérience et la stabilité

Le RC Lens, qui n'a engrangé que deux points lors de sess trois dernières rencontres, est un peu dans le dur pour la première fois de la saison. Mais la stabilité reste le maître-mot du club.