L1: l'OM en force, Mbappé en star, Metz et Bordeaux relégués

La saison de Ligue 1 s'est conclue samedi par le show Kylian Mbappé au PSG, la fureur à Marseille qualifié in extremis en Ligue des champions devant Monaco, la douleur des relégués Metz et Bordeaux et le sursis arraché par Saint-Etienne, barragiste.

- Mbappé enchante Paris -

La "der" du Paris SG contre Metz (5-0) a été totalement éclipsée par la prolongation jusqu'en 2025 de l'attaquant vedette Kylian Mbappé, ébruitée dans l'après-midi et confirmée par le président Nasser Al-Khelaïfi avant le coup d'envoi, tout sourire aux côtés de son joyau.

"Très content de rester en France, à Paris, dans ma ville", l'attaquant courtisé assidument par le Real Madrid a reçu l'ovation du Parc des princes, euphorique puis ébahi par le triplé (25e, 28e, 50e) du champion du monde français.

Le N.7 des Rouge et Bleu, avide de records, est devenu au passage le premier joueur à boucler une saison de L1 comme meilleur buteur (28) et meilleur passeur (17). Et comme la fête était totale, Neymar a marqué son 100e but avec Paris et Angel Di Maria, son dernier, en larmes pour conclure sept ans dans la capitale française.

- C1: Marseille double Monaco au finish -

Au Vélodrome, les supporters de l'OM ont vécu une soirée magique: un carton 4-0 contre Strasbourg et une égalisation dans le temps additionnel de Lens contre Monaco (2-2), synonyme de deuxième place et de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions.

Marseille a récupéré le strapontin que les Monégasques leur avaient soufflé le week-end dernier à l'issue d'un incroyable scénario. Comme premiers rôles: Gerson (doublé), Under et Bakambu côté olympien, sans oublier Ganago, buteur du RC Lens à la 96e minute.

Les Olympiens tenteront l'an prochain de faire mieux que de la figuration en C1 où, pour leur dernière apparition en 2020/21, ils avaient terminé derniers du groupe.

Le dragster Monaco, porté à Lens par l'élan de leurs neuf victoires d'affilée, a finalement calé juste avant la ligne d'arrivée.

L'équipe de Philippe Clement, encore huitième à la mi-mars, termine sur la dernière marche du podium. Il faudra passer par un tour préliminaire, puis un barrage à remporter en août afin d'accéder à la lucrative phase de groupes de Ligue des champions. En cas d'échec, le club de la principauté sera reversé en Ligue Europa.

- Rennes et Nice européens -

Rennes a sué à grosses gouttes samedi soir mais son match nul arraché sur le fil à Lille (2-2) suffit à son bonheur. Les Bretons terminent l'exercice 2020/21 à la quatrième place, avec le même nombre de points que Nice mais une différence de buts bien supérieure.

Sans le but tardif de Guirassy, l'équipe de Bruno Genesio se serait fait coiffer au poteau par des Niçois complètement déchaînés à Reims (3-2). Menés 2-0 après moins de vingt minutes, les Aiglons ont renversé leurs hôtes en seconde période sur un triplé d'Andy Delort.

L'OGC Nice devra se contenter de la Ligue Europa Conférence la saison prochaine, un lot de consolation au goût de déception pour une équipe qui était encore à la 2e place du Championnat début mars. Le retrait d'un point infligé après les débordements à l'Allianz Riviera en août contre l'OM aura été fatal au club propriété d'Ineos.

Strasbourg a laissé filer son ticket européen au Vélodrome et conclut sa belle saison à la sixième place, devant Lens puis Lyon, huitième après sa victoire 2-1 à Clermont.

- Les Verts encore en vie -

L'AS Saint-Etienne conserve une chance de rester en Ligue 1 après son match nul en forme de miracle à Nantes (1-1), où Hamouma a endossé les habits de super-héros dans le dernier quart d'heure.

En position de barragistes, les Verts affronteront Auxerre, vainqueur des play-off de Ligue 2, les 26 et 29 mai avec un match retour au stade Geoffroy-Guichard, où une tribune sera encore fermée pour raisons disciplinaires.

La ténacité des Stéphanois fait le malheur de Metz, dix-neuvième avec un point de moins. Les Grenats retournent en Ligue 2, trois ans après l'avoir quittée.

Ils descendent à l'étage inférieur en compagnie de Bordeaux, monument historique du Championnat de France, relégué pour la première fois depuis 1991 (rétrogradation administrative).

Le club au scapulaire a bouclé sa saison catastrophique (joueurs écartés, supporters ulcérés, défaite contre l'OM après 44 ans d'invincibilité à domicile...) par un carton insuffisant à Brest (4-2).