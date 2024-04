L1: Un point pour presque rien entre Marseille et Nice

Partager:

Pas de gagnant, pas de perdant et pas vraiment d'heureux non plus: Marseille et Nice ont fait match nul 2-2 mercredi en match en retard de la 29e journée de L1, un résultat qui ne suffit pas à approcher l'OM des places européennes et consolide à peine la 5e position des Aiglons. Comme l'OM n'est quand même pas très heureux cette saison, la barre transversale a refusé le but de la victoire à Pierre-Emerick Aubameyang au bout d'une action personnelle sensationnelle dans les dernière secondes du temps additionnel.

L'OM pourtant aurait eu bien besoin de trois points pour s'accrocher à son rêve européen, mais il doit se contenter d'un seul, après celui déjà ramené in extremis de Toulouse dimanche (2-2). Il est possible que ce point et tous les efforts déployés pour le décrocher - l'OM a joué à 10 toute la deuxième période - ne serve à rien. Car Marseille reste 8e au classement, en dehors des places européennes, donc, avant de recevoir Lens dimanche. Les Marseillais accueilleront ensuite l'Atalanta Bergame en demi-finale aller de Ligue Europa et si l'exploit d'un titre européen semble extrêmement difficile à atteindre, il n'est finalement pas beaucoup plus invraisemblable qu'une remontée dans les six premières places du championnat.

Nice de son côté reste 5e, à quatre longueurs du Top 4, et pourra sans doute regretter de ne pas avoir pleinement profité de son avantage numérique pour éloigner Lens (6e) et se rapprocher de Brest (3e) et Lille (4e). Les Aiglons pourront d'autant plus s'en vouloir que le début de match a été à leur avantage mercredi. Ils ont ainsi logiquement ouvert le score par Terem Moffi (1-0, 13e), sur une action où toute la défense marseillaise a été coupable, incapable d'arrêter Jérémie Boga, puis Mohamed-Ali Cho, puis enfin Moffi. - Privé de chef d'oeuvre -