Vive polémique en Italie: un membre du personnel de la Lazio enchaîne les saluts nazis devant les fans (vidéo)

L'Union des communautés juives en Italie (UCEI) a protesté mercredi contre des saluts fascistes et des slogans en l'honneur de Mussolini repris sur une vidéo tournée au stade de la Lazio, l'une des équipes de football de Rome.

La Lazio a annoncé dans la foulée la suspension d'un prestataire, filmé dans "des attitudes qui offensent le club, les supporters et les valeurs auxquelles se réfère la communauté". "Face à l'ostentation de gestes et symboles évoquant les idéaux fascistes, il ne peut pas y avoir d'ambiguïté et d'atermoiements", a réagi dans un communiqué la présidente de l'UCEI, Noemi Di Segni.



La vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, montre un homme avec un aigle de taille impressionnante perché sur son bras (l'oiseau symbole de la Lazio) faire le salut fasciste tourné vers les supporteurs, qui crient en retour "Duce! Duce!", le titre qui était donné au dictateur Benito Mussolini. "Duce", qui signifie "guide", est l'équivalent de "Führer" en allemand.



Selon le quotidien sportif italien La Gazzetta dello Sport, la vidéo aurait été tournée à l'issue de la victoire samedi de la Lazio contre l'Inter Milan (3-1). "Le comportement du dresseur de l'aigle Olimpia, emblème de la Lazio, immortalisé dans une vidéo devenue virale, ne laisse aucun doute. Le club et la fédération (italienne de football, ndlr) doivent intervenir avec la plus grande urgence et efficacité", a estimé Mme Di Segni. "Le monde du football doit se débarrasser des fascistes et des porteurs de haine, une haine qui à partir des terrains de foot se propage dans les lieux publics", a conclu Mme Di Segni.



Le club a précisé pour sa part que le dresseur d'aigles n'était pas un salarié de la Lazio et qu'il était employé par un prestataire. "Des mesures ont été prises envers l'entreprise visant à la suspension immédiate de la personne concernée et à la résiliation éventuelle des contrats existants", a souligné le club dans un communiqué mis en ligne sur son site.



La Lazio, qui a la réputation d'avoir des tifosi résolument fascistes, a déjà été sanctionnée dans le passé par l'UEFA pour le comportement de ses supporteurs. Il y a deux ans et demi, des supporters romains avaient rendu hommage au dictateur avec une banderole "Honneur à Benito Mussolini", déployée Piazzale Loreto à Milan (nord), là où son cadavre avait été exposé puis suspendu la tête en bas en 1945 après son exécution par les résistants italiens.