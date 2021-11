Tension dans le vestiaire: la police doit intervenir pour séparer les entraîneurs du Barça et de Villarreal

La tension était palpable hier après le duel entre Villarreal et le Barça. Les Catalans se sont imposés 1-3 en inscrivant deux buts en 6 minutes, dont un penalty qui fait encore beaucoup parler, y compris dans le vestiaire des vaincus.

C'est ainsi que Sport nous révèle qu'un conflit est né entre Unai Emery, l'entraîneur de Villarreal, et Xavi. Les deux hommes ne se sont pas serrés la main à la fin du match et Emery aurait, dans le tunnel, affirmé que le Barça était aidé par l'arbitre. Xavi a répondu et le ton est monté, forçant la police à intervenir pour éviter que tout cela ne dégénère.

Après quelques minutes et deux conférences de presse, les deux hommes se sont serrés la main, mettant fin aux tensions.