La presse madrilène encense "Le Mur" Thibaut Courtois avant le match face à Eibar (photo)

Le vent tourne vite quand on enchaîne quelques bons matchs. La preuve avec la presse madrilène, si critique envers Thibaut Courtois ces dernières semaines, qui s'est aujourd'hui autorisée une vague de compliments pour le portier belge.

Thibaut Courtois est en effet en couverture de Marca, qui se permet d'accorder un nouveau surnom au gardien du Real Madrid: "El Muro", soit "Le Mur". Le journal souligne la bonne forme du Diable Rouge, qui n'a plus encaissé depuis quatre matchs avec son club avant de se déplacer à Eibar ce weekend.

Le journal parle aujourd'hui d'un joueur retrouvé, qui a petit à petit démontrer qu'il restait un gardien de premier plan. "Sans faire de bruit, Courtois a fait taire les critiques. La soirée compliquée vécue à Bruges semble aujourd'hui lointaine", peut-on lire dans les colonnes de Marca.

Jamais Thibaut Courtois n'avait enchaîné autant de matchs sans encaisser au Real Madrid. La série a débuté face au Galatasaray le 22 octobre dernier. Il n'est plus qu'à une clean-sheet du record de son prédécesseur Keylor Navas, qu'il espère dépasser dans les prochaines semaines.

Du côté de Marca, on apprécie ce retour au sommet. "C'est un autre joueur. Et ça se voit. Un joueur a toujours besoin de confiance, plus encore quand il est gardien. Il n'était pas un héros, mais aujourd'hui, sans gants sont au service du Real Madrid. Lors des derniers matchs, il a notamment osé contrôler le ballon de la poitrine avec des adversaires à proximité. Il est aujourd'hui le meilleur gardien du noyau", ponctue le quotidien.

Des compliments qui prennent une autre dimension au vu des très nombreuses critiques qui se sont abattues sur le joueur ces derniers mois. Reste à confirmer dans les prochaines semaines pour rassurer définitivement les Madrilènes.