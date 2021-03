Ne remettez jamais en doute José Mourinho: la nouvelle pépite de l'entraîneur portugais (vidéo)

Il ne faut jamais chercher José Mourinho. Le Portugais est passé maître dans l'art des petites piques en direction de ceux qui émettent des critiques. La preuve encore avec cette pépite sortie de nulle part.

José Mourinho n'aime visiblement pas être critiqué par des personnes qui ne sont pas actives dans le football. C'est ce qu'il a clairement exprimé dans une interview accordée à un sponsor de Tottenham ce vendredi.

Le Special One est en effet ciblé par des critiques en raison de la petite forme des Spurs, qui viennent d'être dominés par le Dinamo Zagreb en Europa League et qui ne sont que sixièmes en Premier League. Mais pour Mourinho, pas question d'écouter les critiques émises par des supporters ou journalistes. Lui se considère toujours comme une référence mondiale. "Personne dans le monde n’irait débattre de la science spatiale avec des gars de la NASA. Mais les gens pensent pouvoir discuter de football avec l’un des managers les plus importants. C’est la beauté du football. Je m’y suis habitué. J’apprécie cela. Alors ça me va", a-t-il lâché, non sans une certaine poésie.

José Mourinho, épisode 1257842.