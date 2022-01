Le Chelsea de Lukaku écarte Tottenham et se qualifie pour la finale de la League Cup

Chelsea verra la finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Déjà victorieux au match aller (2-0) les Blues ont, à nouveau, battu Tottenham lors du match retour qui se disputait hier soir. (0-1)

Titulaire lors de toute la rencontre, Romelu Lukaku n'a cependant pas trouvé le chemin des filets. Antonio Rudiger, le défenseur central allemand, s'est chargé d'inscrire le seul but de la rencontre à la 18ème minute. Les Spurs auront l'occasion de se relancer en début de deuxième mi-temps, mais le but inscrit par Harry Kane sera finalement annulé pour un hors-jeu (64e). Le score n'évoluera plus ensuite.

La deuxième demi-finale se joue ce soir et oppose les Reds de Liverpool aux Gunners d'Arsenal. Contrairement à Chelsea, Divock Origi et les siens disputeront ce soir le match aller. La deuxième manche est prévue dans une semaine et le vainqueur de la confrontation ira défier les Blues pour le titre à Wembley, le 27 février.