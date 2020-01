Le dernier jour du mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato hivernal en direct sur RTLsport.be!

Les Diables Rouges

Yannick Carrasco (26 ans) a débarqué à Madrid pour signer avec son ex-club, l'Atlético Madrid, rapporte le principal journal sportif espagnol, Marca, jeudi soir. Le club chinois Dalian Yifang céderait son ailier aux Rojiblancos sur une base locative. (Lire l'article complet).

Les transferts à l'étranger

Alexis Saelemaeckers va quitter le Sporting d'Anderlecht. Le joueur de 21 an est sur le point de s'engager à l'AC Milan, sur base d'un prêt avec option d'achat obligatoire. L'opération devrait rapporter 7 millions d'euros au Sporting.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. L'AC Milan va attirer un joueur prometteur et ambitieux. C'est aussi une opération financière pour Anderlecht, qui, ceci dit, aurait pu en attendre un peu plus.

Selon Sky Italia, Olivier Giroud pourrait finalement rebondir... à Tottenham. L'attaquant français cherche à quitter Chelsea mais n'a pas encore trouvé d'accord avec qui que ce soit en Angleterre. Son transfert vers l'Inter Milan est devenu impossible. Selon le Corriere Dello Sport, la Lazio Rome est aussi en train de tenter le coup. Le directeur sportif du club serait même à Londres pour tenter de faire signer un contrat de 3 ans et demi au Français.

Indice de crédibilité: 2/5, peu probable. Chelsea aura du mal à vendre un joueur à un concurrent. La piste menant à la Lazio, elle, semble plus crédible. Mais le club voudrait avant recruter un attaquant de remplacement, ce qui complique très clairement le dossier.

Le Times l'affirme: Tottenham pourrait récupérer Gareth Bale dès aujourd'hui ! Le club anglais espère faire revenir son ancienne gloire et aurait déjà eu une discussion intéressante avec Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Le club serait confiant quant à la faisabilité de l'opération.

Indice de crédibilité: 2/5, peu probable. Le Real Madrid ne semble pas presser de lâcher son joueur et le vendre sans remplacement semble difficilement envisageable.

Les transferts en Belgique

Le Club Bruges a annoncé jeudi soir l'arrivée de l'attaquant tchèque Michael Krmencik. Il arrive du club de Viktoria Plzen et a signé un contrat de trois ans et demi jusqu'en juin 2023. "Le longiligne attaquant figurait sur les tablettes du Club depuis plusieurs années. En 91 matchs avec le FC Viktoria Plzen en Fortuna Liga, il a été décisif à 58 reprises : 45 buts et 13 assists", précise le Club Bruges. Krmencik, 26 ans, joue pour Plzen depuis le début de 2016.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Anderlecht va de son côté s'activer lors de cette dernière journée, avec pas moins de 3 joueurs en vue ! (Lire l'article complet).

Arrivé à Genk cet été, Ianis Hagi quitte déjà (provisoirement) la Belgique. Le Roumain est prêté jusqu'à la fin de la saison au Glasgow Rangers, qui l'a confirmé sur ses réseaux sociaux.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Zulte Waregem a considérablement renforcé sa ligne d'attaque jeudi soir. L'Essevee est venu chercher Jelle Vossen au Club Bruges, le leader du championnat de Jupiler Pro League. L'attaquant a signé un contrat jusqu'en juin 2023 au Gaverbeek. Formé au Racing Genk, il a joué avec les Limbourgeois entre 2007 et 2014 à l'exception d'une saison où il a été prêté au Cercle Bruges (2009-10). Après une aventure en Angleterre à Middlesbrough et Burnley, Vossen est revenu en Belgique à l'été 2015, au Club Bruges.