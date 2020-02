Le FC Barcelone aurait financé de faux comptes pour insulter ses joueurs sur les réseaux sociaux (photos)

Le FC Barcelone est dans la tourmente. Le club fait l'objet de graves accusations d'un média espagnol, qui affirme que le club s'est attaché les services d'une société pour critiquer ses propres joueurs. Le tout à quelques mois de l'élection d'un nouveau président.

Le scandale est en train d'exploser en Espagne. Le FC Barcelone est accusé par la radio Cadena Ser d'avoir sollicité les services d'une entreprise pour décrédibiliser certains éléments du vestiaire ou autres personnalités liées au FC Barcelone. Une pratique scandaleuse, visant à redorer l'image du président, en lutte pour une élection interne.

I3Ventures, l'entreprise en question, aurait décroché un contrat d'un million d'euros pour mener cette opération. Spécialisée dans les contenus influents, cette société aurait créé des dizaines de faux comptes, inondant les réseaux sociaux de propos virulents et critiques. Dans le lot, des joueurs, comme Lionel Messi ou Gérard Piqué, mais aussi de grands noms liés au Barça, comme Pep Guardiola, l'ex-président Joan Laporta ou Victor Font, candidat pressenti aux prochaines élections internes.

Ce sont justement ces élections qui sont au centre du projet. Josep Bartomeu ne peut se représenter lors des élections prévues en 2021. Mais sa cote de popularité est au plus bas auprès des fans catalans et ce dernier aimerait donc redorer son blason. L'objectif de ces propos est de décrédibiliser ses rivaux potentiels pour mettre en avant ses qualités. Une stratégie complète mise en oeuvre directement par le président du club.

Une affaire qui fait grand bruit en Espagne !

Le FC Barcelone dément formellement

Le Barça nie "avoir souscrit des services liés à des comptes des réseaux sociaux ayant diffusé des messages négatifs ou calomnieux vers toute personne, entité ou organisation qui est ou qui a été liée au club", a indiqué le Barça dans un communiqué.



La formation blaugrana précise que "I3 Ventures, qui travaille pour le club, n'est en aucun cas lié à ces comptes, et s'il est démontré qu'une telle relation existe, le club mettra immédiatement un terme à son contrat et engagera des actions en justice pour la défense de ses intérêts légitimes".



Dans le même communiqué, le FC Barcelone confirme "avoir engagé des services de surveillance des réseaux sociaux, avec l'objectif de prendre connaissance des messages positifs comme négatifs qui ont le club pour objet". "Avec ces contrats, le club veille à la protection et à la préservation de sa réputation, ainsi que de celle des personnes liées au club (sponsors, joueurs, dirigeants, socios, supporters...)", s'est justifié le Barça, qui "exige la rectification immédiate des informations diffusées".



Alors que les prochaines élections pour la présidence du club ne sont en principe prévues qu'en 2021, de nombreux opposants ont appelé ces derniers mois à des élections anticipées pour déterminer le futur successeur de Josep Maria Bartomeu, lequel ne peut se représenter. Un des candidats déclarés à la présidence, Victor Font, a publié un communiqué pour demander des "explications immédiates" à la direction du club au sujet de cette information "d'une gravité extrême".



