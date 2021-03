Le Barça va élire son nouveau président aujourd'hui: découvrez qui sont les trois candidats

Dimanche à 09h00, les bureaux de votes ont ouvert pour l'élection du nouveau président du FC Barcelone, au siège historique du club au Camp Nou, mais aussi à Gérone, Tarragone, Tortosa, Lleida et en Andorre.

"C'est l'heure. La journée électorale commence. Durant les douze prochaines heures, les socios éliront le nouveau gouvernement du Barça jusqu'en 2026", a annoncé le club catalan sur son site dimanche matin. Alors qu'une poignée d'électeurs faisait la queue sous la pluie, les portes se sont ouvertes quelques secondes après neuf heures. Les premiers socios (supporters-actionnaires) majeurs ayant le droit de vote ont pu déposer leur bulletin dans l'urne, sous l'oeil des membres des commissions de contrôle du scrutin chauffés par des radiateurs d'appoint.



Les électeurs ont le choix entre trois candidats: l'ancien président Joan Laporta (2003-2010), qui fait figure de grand favori selon la presse catalane, Toni Freixa et Victor Font. Laporta est allé déposer son bulletin dans l'urne de la table N.17 au Camp Nou à 10h00 pétantes. "Que cette journée soit une journée de démocratie pour le club. Je souhaite remercier toute mon équipe de campagne, les bénévoles et les employés du club et les socios, qui rendent possible la tenue de ces élections, les plus importantes de l'histoire du Barça. Qu'une haute participation nous fasse devenir plus qu'un club", a déclaré Laporta devant les médias du club, reprenant le slogan du Barça.



Parmi les 110.290 socios majeurs qui ont le droit de vote selon les chiffres du Barça, 87.479 sont attendus dimanche dans les bureaux de vote de 9h00 à 21h00 pour déposer leur bulletin dans l'urne en personne (soit 79,3% de l'électorat). Les 22.811 socios restants ont demandé à voter par courrier, une modalité de vote ouverte pour la première fois de l'histoire du Barça, et ont donc déjà envoyé leur bulletin par voie postale.



C'est aussi la première fois qu'une élection au Barça ne compte pas un seul lieu de vote en présentiel au Camp Nou, mais bien six, répartis en Catalogne et en Andorre. Un scrutin réalisé dans le strict respect des conditions sanitaires, avec distanciation sociale, port du masque obligatoire et distribution de gel hydroalcoolique.



Depuis la démission le 27 octobre dernier de l'ex-président Josep Maria Bartomeu (arrêté, entendu par la justice puis relâché entre lundi et mardi dans l'affaire du "Barçagate"), la direction du club a été confiée à une commission de gestion transitoire supervisée par Carles Tusquets, chargée de s'occuper des affaires courantes et d'organiser ces élections.