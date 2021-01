Ce joueur de Rennes offre plus de 100 tablettes à des enfants de son ancienne école (photos)

Le joueur rennais Faitout Maouassa a encore une fois fait preuve d'une grande générosité. Le latéral gauche de 22 ans a volé au secours de son ancienne école pour permettre aux enfants de disposer d'équipements informatiques.

C'est une très belle histoire qui nous provient tout droit de France. Le joueur de Rennes, Faitout Maouassa, 22 ans, a décidé de venir en aide à son ancienne école, le Collège d'Argenteuil. Il y était élève jusqu'en 2012 et ne semble pas oublier son passage sur place.

En effet, en novembre dernier, l'agent du joueur a contacté la direction du collège pour savoir en quoi Faitout pouvait aider l'école. Après discussion, il a été décidé de lutter contre la fracture numérique, l'établissement étant souvent ciblé par des cambrioleurs, emportant des PC et du matériel de connexion à internet. Faitout Maouassa a alors sorti les grands moyens.

Il a en effet commandé 136 tablettes et une trentaine d'outils connectiques. Ces derniers sont arrivés sur place lundi et seront mis à disposition des élèves de l'école. Le joueur a même été discuter avec les jeunes cette semaine. "L'une des plus belles journées de ma vie, un jour que je n'oublierai jamais. Une magnifique journée dans mon ancien collège. J'ai tellement de choses à dire mais je n'aurai pas assez d'espace", a-t-il publié sur les réseaux sociaux.

Il avait déjà aidé, par des dons importants, un hôpital de sa ville lors de la première vague du coronavirus. Faitout Maouassa a décidément le coeur sur la main !

