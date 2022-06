Le même entrainement que Ronaldo ? Ce joueur de Manchester affiche une forme époustouflante (photos)

Le même régime que la superstar portugaise ?

Auteur d'une saison moyenne, comme quasiment l'ensemble de l'équipe de Manchester United, Scott McTominay affiche cependant une forme incroyable. Sur des clichés qu'il affiche dans sa story Instagram, on peut le voir poser, abdos saillants.





L'Écossais, comme Karim Benzema, notamment, ne prend pas de vacances et profite de la trêve estivale pour parfaire sa condition. Assez fluet à ses débuts en Premier League, le milieu de terrain suscitait même la crainte de ses entraîneurs lorsqu'il était plus jeune. Selon eux, il était peut-être un peu trop petit, et trop fluet.

Cependant, McTominay aura une poussée de croissance un peu tardive et montre ici qu'il n'est jamais trop tard pour changer de physique.