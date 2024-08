Le mercato EN DIRECT: Anderlecht confirme l'arrivée de Thomas Foket, l'Atlético s'active enfin

Football belge

Foket est Anderlechtois

Anderlecht a officialisé l'arrivée de Thomas Foket. Le latéral droit de 29 ans est arrivé libre du Stade de Reims et a signé un contrat portant jusqu'en 2027 à Saint-Guidon. Le RSCA en a fait l'annonce par un communiqué, samedi. Formé à Dilbeek, Foket s'était déjà entraîné avec les U18 et les U23 d'Anderlecht pendant ses classes. "C'est littéralement un rêve d'enfant qui devient réalité", a réagi la nouvelle recrue auprès du RSCA. "Je suis en effet un supporter de ce merveilleux club depuis mon enfance. J'ai toujours eu en tête de pouvoir jouer ici un jour, et c'est un sentiment de bonheur de pouvoir enfiler ce maillot désormais. Je pense également que c'est le moment idéal pour franchir cette étape. Le vrai travail ne commence que maintenant, j'ai vraiment hâte de m'y mettre."