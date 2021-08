Le mercato EN DIRECT: Bruges attire un joueur du Barça, 100 millions pour Yaremchuk

Suivez le résumé de l'actualité mercato de ce 1er aout !

Les dates du mercato

Allemagne : 1 juillet au 31 août

Angleterre : 9 juin au 31 août

Belgique : 15 juin au 31 août

Espagne : 1 juillet au 31 août

France : 9 juin au 31 août

Italie : 1 juillet au 31 août

Pays-Bas : 9 juin au 31 août

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Garry Cahill a annoncé son départ de Crystal Palace. Le défenseur de 35 ans vient de passer deux saisons chez les Eagles. "Après mûre réflexion, je peux confirmer que je quitte Crystal Palace après deux agréables années, a écrit sur ses réseaux sociaux le joueur aux 61 sélections avec les Three Lions. J'ai vraiment apprécié mon séjour au club et je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes impliquées dans le club, en particulier les fans et le staff qui m'ont accueilli. Ce fut un privilège de jouer à Selhurst Park, en particulier lors de cette première saison où j'ai pu découvrir l'ambiance que les fans des Eagles mettent un jour de match."

Un départ du Real Madrid est-il envisageable pour Toni Kroos ? De nombreuses rumeurs rapportent que la Juventus aimerait attirer l'Allemand. Au vu de l'importance de Kroos dans l'entrejeu madrilène, il est peu probable que le Real le laisse partir.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Le journal espagnol Mondo Deportivo annonce qu'un joueur du FC Barcelone devrait arriver en prêt au FC Bruges. Alex Collado, jeune joueur de 22 ans, aurait choisi lui-même de rejoindre les champions de Belgique. Il aura ainsi l'occasion de disputer la Ligue des Champions et prendre un maximum d'expérience en vue de revenir au Barça l'année prochaine.

L'attaquant de La Gantoise, Roman Yaremchuk a signé à Benfica. Yaremchuk, 25 ans, a signé un contrat de cinq ans, jusqu’en 2026, assorti d’une clause libératoire fixée à 100 millions d’euros. Le montant du transfert est fixé à 17 millions.