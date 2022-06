Le mercato EN DIRECT: le Real Madrid ne renonce pas Haaland, le Standard sur le point de perdre un attaquant

Durant tout l'été le mercato estival bat son plein. Retrouvez l'essentiel des actus transferts sur rtlsport.be.

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

Annoncé sur le départ, Youri Tielemans n'envisagerait pas de prolonger à Leicester. Du moins pas maintenant. Le journaliste Fabrizio Romano avance que le Belge pourrait prolonger en septembre s'il n'a pas quitté le club durant le mercato.

L'Inter Milan continue de travailler pour faire revenir Romelu Lukaku. Les Italiens sont confiants et attendent le prix final demandé par Chelsea. Le retour de Romelu se fera sous forme d'un prêt payant.

Indice de crédibilité : 4,5/5, très probable

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Le journal espagnol AS dévoile ce matin que le Real Madrid n'a pas renoncé à Erling Haaland, bien que le Norvégien se soit engagé avec Manchester City jusqu'en 2027. Le plan des Madrilènes reposerait sur une clause du contrat d'Haaland qui prévoit une clause libératoire de 150 millions d'euros effective dès 2024. "Nous avons le meilleur avant-centre du monde et ce moment était incompatible avec Haaland. Nous n'allions pas le recruter pour le mettre sur le banc", a déclaré il y a quelques jours le président Florentino Perez pour justifier la non-venue du prodige à la Casa Blanca, après avoir manqué de faire venir Kylian Mbappé. Dans deux ans, Benzema aura 36 ans et il sera temps de préparer sa succession.

Fin de l'aventure monégasque pour Cesc Fabregas. Arrivé à la fin de son contrat, le champion du monde 2010 quitte officiellement le club du Rocher.

Manchester United souhaite toujours réussir à s'attacher les services de Frenkie de Jong. Le jeune milieu dit se sentir bien en Catalogne, mais selon le Telegraph, les Red Devils continuent de travailler sur le dossier de l'ancienne pépite de l'Ajax, mais n'ont toujours pas trouvé de terrain d'entente avec les dirigeants du Barça. Le journal britannique explique qu'il existe toujours un écart de 20 millions d'euros entre l'offre mancunienne et la demande catalane. C'est confirmé par le journaliste Fabrizio Romano qui donne des détails plus précis avec une proposition de 60 millions des Mancuniens alors que les Catalans en veulent 85M.

Indice de crédibilité : 2,5/5, peu probable

Christian Eriksen va-t-il rejoindre son ancien club de Tottenham ? L'information n'a encore été confirmée par qui que ce soit, mais selon The Athletic, le Danois a refusé une offre de Manchester United la semaine dernière.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Jackson Muleka devrait quitter prochainement le Standard. Nos confrères de la DH rapportent que l'attaquant est convoité en Turquie. Le club de Kasimpasa, où il était prêté cette saison sans option d'achat, a formulé une offre de 2,2 millions (refusée par le Standard). Deux autres clubs, Galatasaray et Besiktas, ont fait une offre à hauteur de 3 millions d'euros. Toujours selon nos confrères, le Standard souhaiterait au moins 4,5 millions sachant que le TP Mazembe touchera 50% de la vente.

Indice de crédibilité : 4/5, très probable

Stan Braem est le quatrième renfort de Zulte Waregem, a annoncé le club flandrien samedi. L'attaquant arrive en provenance de Zwevezele en D2 amateurs et a signé un contrat jusqu'en 2024.