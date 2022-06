Le mercato EN DIRECT: le retour de Pogba à la Juventus, c'est fait !

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Le grand retour retour de Paul Pogba à la Juve, c'est fait. Selon le toujours très bien informé Fabrizio Romano, le Français revient gratuitement dans la botte alors qu'il avait été vendu 100 millions il y a six ans. Le transfert est confirmé par son célèbre "Here We Go!"

West Ham se rapproche d'Alphonse Aréola. Le club anglais espère pouvoir signer définitivement le portier français pour la somme de 12 millions d'euros. Le gardien est en prêt du Paris Saint-Germain chez les Hammers depuis l'année dernière.

Selon la Gazzetta Dello Sport, Milan Skriniar, rugueux défenseur de l'Inter Milan aurait dit oui au projet lucratif du PSG. Les négociations se poursuivent entre les deux clubs. L'Inter en demanderait 70 millions.

Toujours du côté gardien, Nick Pope a rejoint les nouveaux riches de Newcastle. Joueur de Burnley depuis 2016, le gardien anglais quitte donc son club, relégué cette saison, pour rester en Premier League.

Lens et le PSG discutent pour Seko Fofana, rapporte l'Equipe. Le talentueux milieu de terrain nordiste a tapé dans l'oeil du club de la capitale et de la famille Mbappé, qui a validé cette piste. Lens demanderait entre 30 et 40 millions pour son capitaine.

Selon le journal espagnol AS, Jorge Sampaoli, le coach de l'Olympique de Marseille, envisagerait de quitter la Cannebière. Le manque de transferts réalisés par le club ne permettrait pas, selon le coach argentin, d'avoir un projet compétitif pour disputer la Ligue des Champions.

La belle opération du Bayer Leverkusen. Les Allemands ont réussi à faire prolonger leur pépite Florian Wirtz. Le jeune allemand de 19 ans est maintenant sous contrat jusqu'en 2027.

Chelsea serait intéressé par le défenseur néerlandais Matthijs De Ligt. Selon Sky Sport, les départs de Christensen et de Rudiger pousserait les dirigeants des Blues à tenter le coup. Le défenseur a une clause libératoire de 120 millions d'euros.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Andy Carroll, ancien attanquant de Liverpool et en fin de contrat avec West Brom, passait hier des tests avec le FC Bruges. L'Anglais de 33 ans qui a disputé 15 matchs pour 3 buts sous la vareuse de West Bromwich Albion, ne se verra finalement pas proposé de contrat par les Brugeois.