Le mercato EN DIRECT: quatre Diables Rouges sont sur le point de changer de club

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

L'Inter et Chelsea vont discuter aujourd'hui pour Romelu Lukaku. Un accord pourrait être trouvé pour un prêt à hauteur de 10 millions d'euros, avec un salaire réduit de 12 à 9 millions d'euros par an pour le Diable Rouge. Une visite médicale pourrait déjà se planifier la semaine prochaine.

Indice de crédibilité: 4,5/5, très probable. On y arrive, comme prévu. Lukaku n'avait plus d'avenir à Chelsea, qui a l'intelligence de ne pas le retenir inutilement.

L'AC Milan va se lancer dans le dossier Charles De Ketelaere. Selon nos informations, une première offre est en préparation, à hauteur de 30 millions d'euros, pour le joueur brugeois.

De son côté, Divock Origi devrait atterrir la semaine prochaine à Milan, selon Nico Schira. Il signera dans la foulée, libre de tout contrat, en faveur du club italien, avec qui il a un accord depuis plusieurs mois.

Le transfert d'Axel Witsel à Marseille serait quasiment bouclé. Un accord aurait été trouvé pour un contrat jusqu'en 2024. Tout devrait se finaliser dans la foulée.

A l'Antwerp, on ne lâche pas l'affaire pour rapatrier un certain Toby Alderweireld. Le Diable Rouge, qui évolue au Qatar, serait tenté par ce retour en Belgique. Une offre colossale, à hauteur de 2,5 millions d'euros par an, va être faite au joueur. Un accord avec le club d'Al-Duhail devrait intervenir sous peu, selon le Laatste Nieuws.

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Alors qu'ils s'apprêtent à signer Axel Witsel, les Marseillais préparent leur offre pour Jordan Veretout, selon la Gazzetta dello Sport. L'AS Rome est vendeur et l'AS Monaco se prépare aussi à agir.

Sky Italia évoque une offre de 50 millions d'euros, en plus d'un joueur, pour Milan Skriniar. Une offre qui aurait été formulée par le PSG. Kehrer et Draxler auraient été proposés en monnaie d'échange, mais les Milanais en veulent 80 millions d'euros.

Le PSG qui va aussi tenter de changer d'entraîneur. Les discussions auraient débuté avec Nice pour s'attacher les services de Christophe Galtier. Paris rêvant de Zinedine Zidane, mais rien n'aboutit à ce sujet.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Le PSG veut changer de coach. Galtier a du caractère et plaît à la direction depuis déjà un certain temps. Difficile de l'imaginer décliner une telle offre.

Arsenal continué de pousser pour Gabriel Jesus: le club anglais propose désormais près 60 millions d'euros, selon Sky Sports. Manchester City ne serait pas opposé à une telle opération.

Une réunion décisive pourrait avoir lieu ce weekend pour boucler le transfert de Sadio Mané vers le Bayern Munich. Selon Sky Sports, Liverpool aimerait en obtenir 50 millions d'euros, alors que la nouvelle offre des Bavarois devrait frôler les 35 millions, bonus compris. Un accord devrait être trouvé très rapidement.

Pour compenser l'arrivée de Lukaku, l'Inter Milan pourrait vendre Lautaro Martinez. L'Argentin est estimé à 90 millions d'euros et serait ciblé par Tottenham, selon les informations du Guardian.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Oleksandr Drambaev portera les couleurs de Zulte Waregem la saison prochaine, a annoncé le club de football belge jeudi. Le défenseur latéral gauche de 21 ans est prêté, jusqu'en fin de saison, par le Shakhtar Donetsk.

Casper Nielsen et Bruges, ça ne fonctionnera pas. Selon le Laatste Nieuws, l'Union veut 7 millions d'euros et Bruges ne voudrait pas en débourser plus de la moitié. Ils se sont donc retirés des négociations.

Une première recrue en approche à Anderlecht. Nilson Angulo, jeune attaquant de 18 ans, va s'engager dans les prochaines heures. Il devrait coûter aux alentours des 2 millions d'euros. Le LDU Quito a directement confirmé la nouvelle.