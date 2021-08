Le plan du Real Madrid pour recruter Kylian Mbappé en fin de mercato

Le Real Madrid n'aurait pas encore abandonné l'idée de recruter Kylian Mbappé durant ce mercato, malgré le refus du PSG de négocier un départ de sa star. Selon le quotidien espagnol AS, le président du club madrilène Florentino Pérez aurait un plan et s'apprêterait à lancer une dernière offensive d'ici la fin de cette semaine.

D'après le journaliste Tomás Romero, qui suit de très près l'actualité de la Casa Blanca, Pérez devrait envoyer son offre après le match de Paris contre Reims le week-end prochain. Il préparerait donc une opération "express", "pour ne pas perturber les intérêts sportifs du club et du joueur."

AS ajoute que Kylian Mbappe aurait reçu de la part du Real Madrid, le conseil de ne pas s'exprimer publiquement pour ne pas perturber la négociation. Une offre comprise entre 130 et 170 millions d'euros pourrait ainsi arriver sur le bureau des dirigeants parisiens. La fin de mercato promet d'être très animée.

Le club et moi avons la même vision pour le futur

L'association Benzema-Mbappé fait saliver la presse espagnole depuis des semaines, mais l'entraîneur Carlo Ancelotti est resté prudent sur le sujet ce week-end.

"Le club et moi avons la même vision pour le futur. (...) Les joueurs sont motivés, concentrés sur leur travail. Individuellement, je ne sais pas, mais collectivement, on ne parle pas du mercato, on ne pense qu'à bien préparer les matches", a assuré l'entraîneur merengue. "Cette équipe, telle qu'elle est, peut jouer sur tous les tableaux. On a de très grandes vedettes, cette équipe est remplie d'étoiles. Mais toutes seules, les stars restent des stars. Si elles travaillent ensemble, elles gagnent des titres", a résumé Ancelotti, avec son sens de la formule.