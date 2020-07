Le prodige Erling Haaland se fait virer d'une boîte de nuit: son père le recadre avec humour (vidéo)

Le phénomène norvégien a cette fois fait parler de lui en dehors des terrains de football.

Après une saison flamboyante avec Salzbourg puis avec Dortmund, Erling Braut Haaland profite de ses vacances en Norvège.

L'attaquant s'est particulièrement fait remarquer ce samedi. Tout d'abord sur Instagram où il a publié une photo de lui avec son père, une tronçonneuse à la main. "L’hiver approche, coupons du bois", a-t-il écrit.



Il a ensuite fait surtout parler de lui lors de sa sortie en boîte de nuit. Dans une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux, on le voit se faire refouler par un vigile à l'entrée de l'établissement. Compliqué actuellement d'en savoir plus sur les raisons de cette intervention des services de sécurité. Le joueur, qui fêtera ses 20 ans le 21 juillet, semble lui particulièrement agacé.

Ce dimanche, son papa et agent, Alfie Haaland, a réagit sur son compte Twitter avec humour. "Allez Erling, retourne bosser. La vie citadine nocturne n'est pas faite pour toi", a-t-il commenté au-dessus d'une photo où on le voit couper du bois.

Une vidéo qui ne fera pas oublier les statistiques incroyables du prodige norvégien qui a débarqué à Dortmund, en provenance du RB Salzbourg.

Pour ses deux premières entrées en jeu comme joker, il a pour rappel réussi un triplé et un doublé! Aucun joueur avant lui n'avait marqué cinq buts pour ses deux premiers matches en Bundesliga. Encore moins en 59 minutes, soit un but toutes les 12 minutes.



Depuis, il a gardé le rythme: 16 réalisations en 18 matches, toutes compétitions confondues.



Il a par ailleurs ébloui l'Europe en Ligue des champions, marquant 10 buts avec Salzbourg puis Dortmund. Il est entre autres le premier joueur de moins de vingt ans à avoir marqué lors de ses cinq premiers matches de C1, et le troisième plus jeune auteur d'un triplé dans la compétition.