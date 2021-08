Ce mercato devient fou: la Juventus ciblerait Eden Hazard pour remplacer Ronaldo

Cristiano Ronaldo n'est plus un joueur de la Juventus. L'information a été confirmée hier: le Portugais retourne à Manchester United, club où il avait explosé aux yeux du monde entier lors de son premier passage. Un transfert qui n'arrange pas le club italien, à la recherche d'une solution de rechange.

Selon AS et Marca, le club piste sérieusement Eden Hazard. Le Diable Rouge serait considéré comme une option honorable, mais la Juve ne serait pas disposée à l'acheter. Elle proposerait donc un prêt d'un an. Selon d'autres médias espagnols, Hazard aurait décidé de rester à Madrid même si Kylian Mbappé venait à y signer. Le Real Madrid ne serait pas totalement opposé à ce prêt mais se montrera évidemment gourmand au niveau financier.

Encore une opération XXL avant la fin du mercato ?

Indice de crédibilité: 2/5, peu probable. Au vu de l'actualité de ce mercato, mieux vaut n'écarter aucune possibilité. Mais celle-ci paraît tout de même fort improbable. Un prêt ? Le Real Madrid n'y verrait sans doute pas d'intérêt. Un achat ? Hazard coûtera encore beaucoup d'argent et la Juventus est à sec.