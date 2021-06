Les dernières infos mercato: Benteke, Bornauw, Emerson, …

Belgique

Rumeur : Benteke à Fernerbahçe ?

Le Diables Rouge, en forme en cette fin de saison du côté de Crystal Palace, n’a pas encore prolongé son contrat avec la formation de Premier League. Le géant turc du Fenerbahçe serait intéressé par ses services, mais il devra s’aligner sur les 6 millions d’euros annuels gagnés par Christian Benteke en Angleterre.

Rumeur : Bornauw courtisé par plusieurs clubs

Le défenseur central belge Sebastiaan Bornauw, après avoir réussi à maintenir le FC Cologne en Bundesliga, serait sur les tablettes de plusieurs clubs. D’un côté, Wolfsburg, mais également Crystal Palace. Bornauw rêverait de jouer en Angleterre et en cas de départ, Anderlecht récupèrerait 25% du bénéfice réalisé sur le transfert.

Rumeur : le patron de Chelsea fait de Lukaku sa priorité

Nouveau rebondissement dans la rumeur qui renvoie Romelu Lukaku à Chelsea : le propriétaire du club, Roman Abramovich, travaillerait personnellement à rendre le retour à Londres de Big Rom possible.

Officiel : Mukairu et Diaby pas conservés par Anderlecht

Les prêts de Paul Mukairu et d’Abdoulaye Diaby sont terminés et Anderlecht a décidé de ne pas exercer son option d’achat. Le Nigérian retourne donc à Antalyaspor en Turquie tandis que l’ancien de Mouscron et du FC Bruges retourne au Sporting Lisbonne.

Officiel : Un jeune du Standard signe à La Gantoise

Le jeune gardien Louis Fortin, formé au Standard et âgé de 19 ans, a signé un contrat pro de 2 ans à La Gantoise.

Officiel : dernière année pour Francky Dury à la tête de Zulte Waregem

Le club voit ses adjoints Timmy Simons et Davy De Fauw lui succéder dès 2022.

Rumeur : le Standard ne baissera pas le prix de Michel-Ange Balikwisha

Le Club de Bruges aurait transmis une offre de 5 millions d’euros au Standard pour s’attacher les services du jeune ailier. Une offre que le club principautaire aurait refusée. Le prix du joueur est fixé à 6 à 7 millions d’euros.

Rumeur : De Ketelaere n’ira pas à Naples

Lors d’une conférence de presse des Diablotins, avec lesquels le jeune brugeois Charles De Ketelaere est repris, celui-ci a expliqué que malgré l’intérêt de Naples, il resterait au Club de Bruges.

Rumeur : Anderlecht et Bruges s’intéresseraient à un jeune de Tottenham

Le défenseur américain Cameron Carter-Vickers, 23 ans, prêté par Tottenham à Bournemouth cette saison, serait sur les tablettes d’Anderlecht mais aussi du Club de Bruges. Bournemouth et Newscastle aimeraient également s’attacher ses services.

Étranger

Officiel : van Bommel devient l’entraineur de Wolfsburg

L'ancien international néerlandais Mark van Bommel devient à partir de la saison prochaine entraîneur du club allemand de Wolfsburg, qualifié pour la Ligue des champions après sa quatrième place en Bundesliga.

Vainqueur de la Ligue des champions 2006 avec Barcelone, ancien capitaine du Bayern Munich (2006-2011) et vice-champion du monde 2010 avec les Pays-Bas, aujourd'hui âgé de 44 ans, van Bommel a signé un contrat de deux ans jusqu'en 2023, annonce mercredi le club des "Loups" sur son site internet. Il succède à Oliver Glasner, qui sera la saison prochaine sur le banc de l'Eintracht Francfort.

Ce ne sera pas la première expérience de Van Bommel en tant qu'entraîneur, il avait déjà dirigé le PSV Eindhoven de 2018 à décembre 2019.

Officiel : le Barça récupère Emerson

Le jeune latéral droit brésilien Emerson, prêté au Betis Séville depuis deux saisons, va revenir au FC Barcelone cet été, a annoncé le club catalan mercredi dans un communiqué. Il s'agit du troisième renfort annoncé par le club blaugrana en trois jours, après Sergio Aguero lundi et Eric Garcia mardi.

Arrière droit rapide à vocation offensive et qui peut aussi évoluer au poste de milieu droit, Emerson (22 ans) a marqué 5 buts et a offert 10 passes décisives au Betis. Cette saison, il a été l'un des éléments-clés de la formation de Manuel Pellegrini, qui a fini 6e de la Liga et qui a arraché une place pour la Ligue Europa : Emerson a été le joueur le plus utilisé au Betis cette saison (3.186 minutes), devant Guido Rodriguez et Nabil Fekir.

Le Barça l'avait recruté en janvier 2019 à l'Atlético Mineiro au Brésil pour 12 millions d'euros, et l'avait immédiatement envoyé en prêt au Betis Séville. Chez les Blaugrana, il sera en concurrence directe avec l'Américain Sergiño Dest pour le rôle de titulaire au poste d'arrière droit. Emerson compte déjà une sélection avec le Brésil (un amical remporté 3-0 face à la Corée du Sud où il avait joué deux minutes en fin de match, le 19 novembre 2019), et pourrait être amené à disputer la Copa America (11 juin - 10 juillet) avec le Brésil.

Officiel: Louza signe à Watford

Le milieu de terrain international Espoirs français du FC Nantes, Imran Louza, a signé pour 5 ans en faveur de Watford, de retour dans l'élite la saison prochaine après une saison en Championship (D2), ont annoncé les Hornets mardi.

Le montant de la transaction n'a pas été précisé, mais selon la presse britannique, il serait légèrement inférieur à 10 millions d'euros.

Natif des quartiers nord de Nantes et pur produit de la formation du club, Louza a inscrit 9 buts et donné 5 passes décisives en 60 matches de Ligue 1 avec les jaunes et verts. Il a également joué un rôle important en fin de saison pour aider les Canaris à se maintenir dans l'élite, après un barrage victorieux contre Toulouse (2-1, 0-1).

Après avoir évolué en sélections de jeunes pour le Maroc, dont est originaire son père, il a été sélectionné à 6 reprises avec les Bleuets. "Ce gaucher est capable de jouer sur les ailes mais préfère occuper un poste de milieu axial, dans un rôle défensif ou plus offensif", écrit Watford sur son site internet, le décrivant comme "un passeur talentueux (...) doué pour les coups de pieds arrêtés".