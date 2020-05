Les joueurs de Tottenham "impatients" de rejouer selon Eric Dier: "C'était une période très étrange"

Selon Eric Dier, le milieu de Tottenham, les joueurs sont "impatients de rejouer des matchs" alors que les clubs de Premier League ont pu reprendre l'entraînement en petits groupes depuis mardi. "Cela fait du bien de revenir au centre d'entraînement", a déclaré le coéquipier de Jan Vertonghen et Toby Alderweireld jeudi sur le site du club.



"Cela nous a fait plaisir de pouvoir à nouveau toucher le ballon et d'être dehors sur le terrain. Surtout que la météo a été excellente. C'est complètement différent de ce que nous faisions à la maison durant le confinement", a précisé Dier. "Nous étions également heureux de nous revoir. C'était une période très étrange. Tout le monde est en forme et est impatient de rejouer des matchs." La Premier League est à l'arrêt depuis mi-mars et espère pouvoir reprendre à la mi-juin à huis clos.