Mini-ballons, tennis et petits goals: l'entraînement original du nouveau coach de Chelsea (photos)

Arrivé sur le banc de Chelsea il y a seulement quelques jours, Thomas Tuchel a décidé d'utiliser de nouvelles méthodes pour entraîner ses joueurs. En effet, le coach allemand a opté pour diverses astuces originales.

C'est le média anglais "Daily Mail" qui a capté ces moments étonnants. A Cobham, le centre d'entraînement de Chelsea, les joueurs ont pu découvrir les méthodes originales de Thomas Tuchel, récemment nommé coach en lieu et place d'un certain Frank Lampard.

Sur une série de photos, on aperçoit par exemple les joueurs évoluer avec de mini-ballons. L'idée est simple: travailler le contrôle de balle et ainsi rendre son équipe plus dangereuse. Mais ce n'est pas tout. Le journal nous explique que les défenseurs s'entraînent en tenant des balles de tennis dans les mains pour ne pas avoir l'occasion de tirer les maillots. Enfin, lorsque les ballons normaux reviennent, les buts sont eux plus petits, ce qui est plus courant que les deux autres points.

Les gardiens, eux, sont soumis à des épreuves physiques. Petr Cech les bouscule avec un gros mousse lors des exercices aériens pour améliorer leur présence physique et leur résistance à la pression des joueurs. Des techniques dont les joueurs espèrent profiter demain contre Burnley.

