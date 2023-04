L'ex-footballeur Tony Vairelles jugé en appel pour violences

En octobre 2011, Tony et ses frères avaient été accusés d'avoir ouvert le feu et blessé trois vigiles sur le parking d'une discothèque d'Essey-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle).

L'ancien footballeur Tony Vairelles comparaît devant la cour d'appel de Nancy à partir de mardi, un an après avoir été condamné avec trois de ses frères pour violences contre des vigiles à la sortie d'une discothèque.

Après une enquête qui a duré plus de 10 ans et a vu quatre juges d'instruction se succéder, il avait été condamné à cinq ans de prison dont deux avec sursis par le tribunal correctionnel de Nancy en mai 2022 pour "violences en réunion, avec préméditation et avec arme".

Fabrice Vairelles, son aîné, avait alors écopé de la même peine. Jimmy et Giovan avaient quant à eux écopé de trois ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis.

Un jugement "à la hauteur de ce dossier, une instruction ratée et minable", avait alors déploré Frédéric Berna, l'un des avocats de la fratrie, à l'issue du procès en première instance.