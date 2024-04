Ligue 1: cette fois Paris touche au but

Le PSG y est presque. Monaco a sauvé une première balle de match mercredi, en battant Lille (1-0) après que Paris a torpillé Lorient (4-1). Mais cette fois le club de la capitale est sûr de pouvoir fêter son nouveau titre juste après son match s'il bat le HAC: avec 72 points, il ne pourrait plus être rejoint.

En cas de nul, l'ASM (58 pts) pourrait encore étirer un suspense tout de même un peu factice en gagnant à Lyon dimanche: Monaco reviendrait alors à neuf points, à trois journées de la fin, mais avec une différence de but très éloignée de celle du PSG, actuellement +18 contre +47.

Mais Le Havre est en chute libre. Les Normands n'ont gagné qu'un seul de leur douze derniers matches de L1 et se retrouvent relégables: difficile de les imaginer enrayer la course de Kylian Mbappé et compagnie qui viennent de passer quatre buts au Barça, à Lyon et à Lorient, 4-1 les trois fois.