Ligue 1: Lacazette, indispensable et en sursis

En Ligue 1, l'OL a encore six matches à disputer, à commencer par la réception de Brest, dauphin du PSG, dimanche au Groupama Stadium (20h45) lors de la 29e journée.

Son fer de lance, Lacazette (32 ans), a été successivement averti contre Valenciennes (3-0), en coupe, puis Nantes (2-1) en championnat.

La première fois pour avoir enlevé son maillot après le penalty qu'il a transformé. La seconde, qui, de son propre aveu, aurait pu lui valoir une exclusion, pour un coup de coude sur le Nantais Nathan Zézé. Un troisième avertissement en dix matches lui vaudrait donc de manquer la rencontre suivante.

"Il est sous la menace d'une suspension, comme tous les joueurs alignés sont sous le risque d'une blessure. On va jouer les matches et à un moment donné, il y aura un timing qu'il faudra qu'on respecte de manière à préserver les choses, et les décisions se prendront à ce moment-là", explique son entraîneur Pierre Sage.