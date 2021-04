La TUILE pour le PSG: après sa bagarre à Lille, Neymar pourrait voir sa saison se terminer

(c) belga

Lors de la défaite du PSG samedi à domicile face à Lille, Neymar est sorti de ses gonds et a écopé d'un carton rouge. Le brésilien est maintenant sous la menace d'une lourde suspension.

Lille est désormais à nouveau seul en tête de la Ligue 1 avec 3 points d'avance sur le PSG grâce à sa victoire 0-1 samedi au Parc des Princes. Lors de ce match, Neymar était titulaire pour la première fois en Ligue 1 depuis le 31 janvier. Pour son retour, le Brésilien n'a pas brillé, loin de là, et à même reçu une carte rouge dans le temps additionnel pour un mauvais geste sur Tiago Djalo.

Le n°10 du PSG a alors voulu en venir au main avec le portugais dans le tunnel vers les vestiaires, les deux hommes ont même dû être séparés par le service d’ordre. Déjà suspendu d'office un match à cause de sa carte rouge, l'ancien joueur du Barça pourrait voir sa suspension alourdie considérablement. Tout dépendra du rapport des arbitres et de la manière dont ils ont qualifié son comportement.

Pour une "tentative de coup", le barème de la FFF (appliqué par la LFP) prévoit quatre matchs de suspension. Une "bousculade volontaire" durant une rencontre est passible de cinq matchs. Un "acte de brutalité" peut coûter quatre matchs s’il a lieu sur le terrain et jusqu’à dix matchs en dehors. Un "comportement intimidant et menaçant" peut également accoucher de quatre à six matchs.

Avec six journées encore à disputer en Ligue 1 d'ici la fin du championnat, Ney pourrait voir sa saison s'arrêter dès maintenant. Du moins sa saison en championnat puisqu'il reste disponible mercredi pour affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions. Une rencontre qui sera à suivre sur Club RTL et RTL play.