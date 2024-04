Ligue 1: renversant face à Brest, Lyon s'accroche à son rêve européen

- Lacazette déterminant -

Mais Lacazette a encore été déterminant et il faudra voir la nature de sa blessure et la durée de son éventuelle indisponibilité en vue de la finale de la Coupe de France et la suite du championnat avec des matches à jouer à Paris, contre Monaco et Lille.

Car c'est encore le buteur rhodanien qui a relancé son équipe en seconde période en réduisant le score à 3-2 grâce à son quinzième but en L1 (70e) après un centre délivré de l'aile droite par Rayan Cherki à peine entré en jeu.