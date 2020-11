Surprise à Barcelone: le coach décide de se passer de Lionel Messi face au Dynamo Kiev

Lionel Messi ne figure pas dans la sélection du FC Barcelone pour le match de mardi en Ukraine contre le Dynamo Kiev. La superstar argentine et le Néerlandais Frenkie de Jong sont laissés au repos par leur entraîneur Ronald Koeman.

"Plusieurs joueurs sont blessés et nous avons décidé de laisser Leo et Frenkie à la maison", a expliqué Koeman. "Notre situation en Ligue des Champions est confortable, avec neuf points, et ces deux joueurs ont besoin de repos. Ils ont déjà joué beaucoup de matchs et c'est le bon moment pour les laisser au repos."

Barcelone est en tête du groupe G avec 9 points, devant la Juventus (6 points). Kiev et Ferencvaros comptent un point chacun. Lors de la défaite 1-0 contre l'Atlético samedi, Barcelone a perdu Gerard Piqué (genou) et Sergi Roberto (cuisse) pour un petit temps. Ils se sont ajoutés à Ansu Fati (opéré du genou) et Sergio Busquets.

Avec aussi Samuel Umtiti et le jeune Ronald Araujo indisponibles, Koeman ne dispose que de Clément Lenglet comme défenseur central.

