Luis Suarez fait chavirer le stade avec un but pour son retour au Nacional (vidéo)

La recrue phare du Nacional Montevideo, Luis Suarez a inscrit vendredi son premier but pour le compte du club de ses débuts, où il a fait son grand retour cette semaine, lors du match de la 2e journée du championnat uruguayen, remporté 3-0 face à Rentistas.

Sur un corner tiré par Brian Ocampo, le meilleur buteur de l'histoire de la Celeste a marqué de la tête le troisième but du match à la 58e minute, après être entré en jeu en début de seconde période. Le dernier but du Pistolero pour El Bolso remontait au 25 juin 2006, contre Rocha, dans un match qui s'était terminé par un score de 2-0 en faveur du Nacional et lui avait offert le titre de champion d'Uruguay 2005-2006.

Lz Nacional avait officialisé le retour de Suarez, pour un contrat de cinq mois, le 27 juillet dernier. Mardi, sa première apparition sur le terrain s'était soldée sur une défaite 1-0 face à l'Atletico Goianiense (Brésil), en quart de finale aller de la Copa Sudamericana.

Suarez, 35 ans, est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection uruguayenne, avec 65 buts. Il a commencé sa carrière au Nacional en 2005 à l'âge de 18 ans, avant un long périple en Europe qui l'a conduit à l'Ajax Amsterdam (111 buts en 159 matches), à Liverpool en 2011 et au FC Barcelone en 2015.